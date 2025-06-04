İstanbul'da deprem sonrası kiralarda değişim: E-5 yolu sınır oldu

İstanbul 23 Nisan'da 6,2 büyüklüğünde sallandı.



Deprem sonrası vatandaşların konut tercihleri değişti. İstanbul'un çeperine ve kuzey ilçelerine talep arttı. Fay hattına yakın ilçelere talep düştü. Güney ilçelerde yeni yapıların fiyatı yükseldi.



Riskin az olduğu ilçelerde ise eski yapılar değerlendi.



Endeksa verilerine göre, Adalar'da 2000 yılından önce yapılan konutların satılık fiyatı yüzde 6 azaldı.

Fiyat, Beyoğlu'nda yüzde 5, Beşiktaş'ta yüzde 4 geriledi.



Eski konutların fiyatı Silivri'de yüzde 26, Şile'de yüzde 22, Sancaktepe'de yüzde 17 değerlendi.



Silivri, deprem riski olan bir bölge olsa da yine de kentin çeperinde olması nedeniyle tercih edildiği belirtiliyor.

BAZI İLÇELERDE ESKİ YAPILAR DA DEĞERLENDİ



Deprem sonrası eski yapılarda kiralar yine ilçeden ilçeye göre değişiklik gösterdi.



Eski yapıların kirası Sancaktepe'de yüzde 19, Sarıyer'de yüzde 10 artarken Eyüpsultan'da yüzde 7 azaldı.



Riskli ilçelerde 2020 sonrası yapılan binalardaki konutların satılık fiyatı hızla artıyor. Satılık konut fiyatı Zeytinburnu'nda yüzde 30, Beyoğlu'nda yüzde 12, Büyükçekmece'de yüzde 10 artış gösterdi. Yeni yapılarda kiralar ise Güngören'de yüzde 27, Çekmeköy'de yüzde 15, Şile'de yüzde 11 zamlandı.