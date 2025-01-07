İstanbul’da durum tersine döndü: Lüks semtlerde deprem korkusu

Eski binalara talep azaldı, kira fiyatları düştü.



Deprem korkusu İstanbul’un lüks semtlerini de etkiledi.



İstanbul’da kira fiyatlarının en yüksek olduğu adreslerden Bebek ve Arnavutköy gibi bölgelerde eski binalar dönüştürülemiyor.



Gayrimenkul Uzmanı Mithat Ekeroğlu, Boğaziçi İmra Kanunu nedeniyle bölgedeki yapıların yenilenmesinin çok zor olduğunu söyledi. Ekeroğlu, “Çünkü bina yıkıldığı zaman iki kata iniyor. Eski binalarda oturmak istemeyenler buradan çıkıp başka yerlere taşındılar.” dedi.

KİRA FİYATLARI DÜŞTÜ



Deprem korkusu nedeniyle de çoğu kişi 40-50 yılı aşkın binalarda oturmayı tercih etmiyor.



Öyle ki Arnavutköy’deki 2+1 eski bir dairenin fiyatı 35 bin liraya kadar düştü.



Ellerinde 40 yaşından büyük bazı konutlar olduğunu anlatan Ekeroğlu, “4+1 80-85 bandı. 3+1’ler 45-50-60 civarında. 2+1 de dönem dönem elimize geliyor. onlar da 35-40 bandı gibi bir rakam var.” Şeklinde konuştu.



Emlakçılara göre sorunun çözümü kanun değişikliğinden geçiyor.