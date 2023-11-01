İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu

İstanbul'da ekim ayı enflasyonu açıklandı.



İTO verilerine göre, ekim ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,69 artış gösterdi.



Ekimde toptan fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,53 arttı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 72,73

Yıllık bazda bakıldığında perakende fiyatlar yüzde 72,73, toptan fiyatlar yüzde 64,04 artış kaydetti.



GİYİMDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 15'İ AŞTI



Ekim ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamaları grubunda yüzde 15,33, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,58, gıda harcamalarında yüzde 4,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,05, konut harcamalarında yüzde 1,82, diğer harcamalarda yüzde 0,08 artış gerçekleşti. Kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,38 ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,33 düşüş meydana geldi.

TOPTAN FİYATLARDA EN ÇOK ARTIŞ GIDADA



Ekimde toptan fiyatlarda bir önceki aya göre gıda maddeleri grubunda yüzde 5,22, mensucat grubunda yüzde 4,57, inşaat malzemelerinde yüzde 2,50, kimyevi maddelerde yüzde 2,38, madenler grubunda yüzde 1,95, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,73, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,33 artış gerçekleşti.