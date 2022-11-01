İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu

İstanbul'da ekim ayı enflasyonu belli oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ekim ayı fiyat endekslerine göre, perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,96, toptan fiyatlar yüzde 5,89 artış gösterdi.



Yıllık bazda enflasyon perakende fiyatlarda yüzde 108,77, toptan fiyatlarda yüzde 104,21 oldu.



Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 7,98, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,95, gıda harcamalarında yüzde 5,54, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,97, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 2,64, konutta yüzde 0,31, ulaştırma ve haberleşme grubunda yüzde 0,23 artış meydana geldi.



Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 24,53, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,64, mensucat grubunda yüzde 3,37, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,21, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,83 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,29, madenler grubunda yüzde 0,03, azalış izlendi.