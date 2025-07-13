İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) azami ekmek fiyatı tarifesini onayladı. 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla birlikte 15 liraya çıktı.

İstanbul'da ekmeğe zam geldi

'da artık 200 gram 15, 240 gram ekmek ise 18 liraya satılacak.

İTO'nun temmuz ayı meclis toplantısından ekmeğe yüzde 20 kararı çıktı.

Fırıncılar artan maliyetlerden dolayı zamlı fiyatları yansıtmak zorunda olduklarını söylüyor.

İTO'ya bağlı fırıncılar gelecek günlerde zamlı tarifeleri asacak.

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