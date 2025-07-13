İstanbul'da ekmeğe zam geldi
İstanbul Ticaret Odası (İTO) azami ekmek fiyatı tarifesini onayladı. 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla birlikte 15 liraya çıktı.
İstanbul'da artık 200 gram ekmek 15, 240 gram ekmek ise 18 liraya satılacak.
İTO'nun temmuz ayı meclis toplantısından ekmeğe yüzde 20 zam kararı çıktı.
Fırıncılar artan maliyetlerden dolayı zamlı fiyatları yansıtmak zorunda olduklarını söylüyor.
İTO'ya bağlı fırıncılar gelecek günlerde zamlı tarifeleri asacak.
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