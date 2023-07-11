İstanbul'da ekmek fiyatı karmaşası | İlçeden ilçeye farklılık gösteriyor

"ZARARINA SATIŞ YAPIYORUZ"

Gaziosmanpaşa'da fırıncılık yapan Cumhur Aydın, "Şu an 230 gram, 8 TL olarak devam ediyoruz. Açıkçası maliyeti 8 TL'yi dahi geçiyor. Biz 3 gün oldu zam yapalı. Anlayışla karşılayan da var, çok ekmek aldığı için tepki gösteren de var." dedi.

Bir çuval devlet destekli unun fiyatının 370-380 TL civarında olduğunu dile getiren Aydın, "Devlet desteklerinin kesilmesiyle şu andaki maliyeti 525-550 arasında ama Konya unlarından kullanırsak bu 620-720 arası değişiyor. Önceden unun çuvalı 380 TL civarındaydı, daha uygundu. Şu andaki gidişata göre fiyatlar artacak gibi gözüküyor. İşçi maliyetinden, yakıttan her şey artmaya başladı. Ekmeğin 10 TL'ye satılması bizi kurtarabilir. Şu an beklentiyi karşılamıyor. En az 10 TL'den satılması gerekiyor ki bunun yani fırıncıyı refah seviyeye çıkartması için. Şu anda zararına satış yapıyoruz." dedi.

"BEŞİKTAŞ İLÇE BAZINDA ŞU AN 8 TL"

Beşiktaş'ta fırıncılık yapan Aşkın Çamlı, "Bizde ekmek 8 TL. Bize Ekmek İşverenleri Sendikası tarafından tarife geldi. 1-2 Temmuz itibariyle 230 gram ekmeğin 8 TL'den satılacağı. Genel olarak 280 gramı 10 TL'ye geliyor. 250 gram 9 TL. Biz işimize bakıyoruz. Biz emir kuluyuz. Sendika bize ne derse biz o fiyatı uyguluyoruz. Bize şu fiyata sat diyorlar, şunu al diyorlar, şunu ver diyorlar, maaş ver kira ver diyorlar." diye konuştu.

