İstanbul'da ekonomi zirvesi

İstanbul'da 29 Eylül Perşembe günü "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi" düzenlenecek.

Zirve, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak.



Zirveye dünyaca ünlü üst düzey finans ve ekonomi profesyonelleri, sanayi, ihracat ve istihdam merkezli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, ekonomi yazarları ve piyasa temsilcileri katılacak. Zirvede, Türkiye Ekonomi Modeli de tanıtılacak.



Türkiye’nin iç ve dış dinamikleri, jeo-stratejik koşulları, Covid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlar ele alınacak.



Dünyadaki ekonomik gelişmeler, ikisat politikaları, küresel dengeler, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme gibi başlıklar önde gelen akademisyenler tarafından tartışılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak.