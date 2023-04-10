İstanbul'da fay hattına yakın eski daireler boş kaldı

İstanbul’da fay hattına yakınlığıyla bilinen sahil şeridindeki ilçelerdeki eski binalar boş kaldı.



Özellikle Bakırköy, Zeytinburnu gibi sahil şeridindeki ilçelerde eski binalar elde kaldı. Bölge sakinleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası evlerini boşalttı.



Ortalama 30-40 senelik dairelerini kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı. Bakırköy’de hemen hemen her sokakta eski binalarda oturan bölge sakinlerinin evlerini boşaltması da dikkat çekti. Öte yandan Bakırköy ve Zeytinburnu’nda eski binalara asılan kiralık ve satılık ilanlarında da artış görüldü.



KİRALARDA YÜZDE 10'LUK DÜŞÜŞE RAĞMEN TALEP YOK



Bakırköy ve çevresindeki emlakçılar, 6 Şubat depremleri sonrası vatandaşların İstanbul’da olası senaryolar karşısında endişe duyduğunu söyledi. Fiyatların ortalama yüzde 10’a kadar geri çekilmesine rağmen sahil şeridinde yer alan eski binalara talep düştü.



Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri uzmanlara göre fay hattına yakın olması dolayısıyla daha riskli görülüyor.