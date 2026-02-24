İstanbul'da güzergah belli oldu, köprüye tren geliyor! Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6,75 milyar dolarlık imza

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmesi beklenen Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için önemli bir adım atıldı.

Proje kapsamında Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu'yla finansman konusunda ön anlaşma sağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu anlaşmayla birlikte proje için 6,75 milyar dolarlık bir finansman sağlanacağını açıkladı.

"Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için altı uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşmaya varıldı." diyen Bakan Uraloğlu, Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'nin Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacağını söyledi.

Uraloğlu, projenin yapım ihalesi hazırlıklarının devam ettiğini aktararak, bu yıl içinde ihale sürecini tamamlamayı ve yer teslimini gerçekleştirerek çalışmalara başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

44 TÜNEL VE 42 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK

Projenin güzergahına yönelik bilgi veren Uraloğlu, "Proje, Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat, Çatalca'da şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak." değerlendirmesinde bulundu.