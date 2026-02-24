İstanbul'da güzergah belli oldu, köprüye tren geliyor! Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6,75 milyar dolarlık imza
24.02.2026 16:44
İki kıtayı birbirine bağlayacak proje kapsamında 44 tünel ve 42 köprü inşa edilecek.
Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için altı uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmesi planlanan demiryolu için 44 tünel ve 42 köprü inşa edilecek.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmesi beklenen Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için önemli bir adım atıldı.
Proje kapsamında Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu'yla finansman konusunda ön anlaşma sağlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu anlaşmayla birlikte proje için 6,75 milyar dolarlık bir finansman sağlanacağını açıkladı.
"Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için altı uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşmaya varıldı." diyen Bakan Uraloğlu, Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'nin Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacağını söyledi.
Uraloğlu, projenin yapım ihalesi hazırlıklarının devam ettiğini aktararak, bu yıl içinde ihale sürecini tamamlamayı ve yer teslimini gerçekleştirerek çalışmalara başlamayı hedeflediklerini bildirdi.
44 TÜNEL VE 42 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK
Projenin güzergahına yönelik bilgi veren Uraloğlu, "Proje, Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat, Çatalca'da şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Proje ile Marmaray hattı üzerindeki yükün hafifletilmesi amaçlanıyor.
PROJE MARMARAY'I RAHATLATACAK
Uraloğlu, hat ile Marmaray üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığının rahatlayacağını, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının ilk kez doğrudan demir yolu ile birbirine bağlanacağını ifade etti.
Hattın 125 kilometre uzunluğunda inşa edileceğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
"- Proje kapsamında uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edilecek.
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu hattı, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracak.
- Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz."