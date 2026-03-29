İstanbul'da hava muhalefeti. AJet 51 seferini iptal etti
29.03.2026 14:23
Sabiha Gökçen'deki AJet uçuşlarına sağanak engeli.
Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 AJet seferi olumsuz hava koşullarından iptal edildi.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı doğrultusunda bugün (29 Mart Pazar günü) Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferin iptal edildiğini, 11 seferin ise farklı havalimanlarına yönlendirildiğini duyurdu.
YENİ UÇUŞ İPTALLERİ OLABİLİR
Olumsuz hava koşullarının sürmesi halinde yeni iptal ve yönlendirmelerin olabileceği belirtildi.
Mehmet Yeşilkaya, uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlar yapmaya devam ettiklerini belirterek, “Misafirlerimize gerekli bilgilendirme iletişim kanallarımızdan yapılmaktadır. Ayrıca yolcularımız uçuşlarının güncel durumunu, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir.” bilgisini de verdi.