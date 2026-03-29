İstanbul'da hava muhalefeti. AJet 51 seferini iptal etti

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı doğrultusunda bugün (29 Mart Pazar günü) Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferin iptal edildiğini, 11 seferin ise farklı havalimanlarına yönlendirildiğini duyurdu.

YENİ UÇUŞ İPTALLERİ OLABİLİR

Olumsuz hava koşullarının sürmesi halinde yeni iptal ve yönlendirmelerin olabileceği belirtildi.

Mehmet Yeşilkaya, uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlar yapmaya devam ettiklerini belirterek, “Misafirlerimize gerekli bilgilendirme iletişim kanallarımızdan yapılmaktadır. Ayrıca yolcularımız uçuşlarının güncel durumunu, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir.” bilgisini de verdi.