İstanbul'da iki dev arsa satılıyor

İstanbul'un gelişme alanı içinde olan kuzey bölgelerine yakın olan Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk ve Kemerburgaz'ın arasında yer alan iki adet arsanın satışı için Resmi Gazete'de ilana çıkıldı.



Kapalı teklif usulüyle satılacak olan arsalar için 1.6 milyar lira muhammen bedel açıklandı.



13 Haziran 2025 tarihinde saat 11:00'da satışa çıkacak arsaların toplam alanı 34 bin 684 metrekare büyüklüğünde.



KONUT YAPILACAK



İmar durumu olarak "gelişme konut alanı" notu düşülen arsaların yakınlarda havuzlu lüks siteler yer alıyor.



KDV'DEN İSTİSNA



Kanun gereği arsaları alanlar KDV ödemeyecekler.



ARSALAR TAM OLARAK NEREDE?



Göktürk'e giden çevreyolu üzerinde Göktürk ile Kemerburgaz kavşakları arasında yola yakın durumda bulunuyor.



Arsalar Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde 244 ada 4 parsel ve 245 ada 2 parselde bulunuyor.