İstanbul'da kar önlemi: Havada çok sayıda sefer iptal

İstanbul’da yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle havayolu şirketleri bir çok seferini iptal etti.



THY, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihinde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.



Açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapıldığı bildirildi. İptal edilen seferlerin 114’ü iç hat, 71’i dış hat.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise Anadolujet'in 20 iç hat seferinin iptal edildiği kaydedildi. İptal edilen seferlerin toplamının 205 olduğu bu sayının artabileceği ifade edildi.

Açıklamada, seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.



PEGASUS'TA 68 SEFER İPTAL

Pegasus Havayolları iptal edilen seferlerle ilgili bir açıklama yaptı.İstanbul'daki beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yurtiçi ve yurtdışına yapılacak toplam 68 seferin iptal edildiği duyuruldu.

Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali işlemleri internet sitesi üzerinden yapılabilecek.