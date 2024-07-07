İstanbul'da kentsel dönüşüm planı: Evi riskli dar gelirleyen yüzde 65'e kadar maddi destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.



İlk etapta çok riskli olduğu belirlenen yaklaşık 7 bina için harekete geçilecek ve bu yapıların yıkılıp yeniden yapılması sağlanacak.



Belediye Meclisi'ne sunulacak projenin odak noktasında riskli yapılarda oturan, maddi durumu elverişsiz kişiler var.



KİPTAŞ İLE YENİLEME



Belediye, bu kişilere evlerini KİPTAŞ ile yenilemeleri durumunda maliyetin yüzde 40 ila 65 arasında maddi destek sağlayacak.



RİSKLİ YAPILARIN HIZLANDIRILMASI ÇALIŞMASI



İBB'nin yeni kentsel dönüşüm projesinde, ilçe belediyelerinin de sürece dahil edilerek riskli yapıların tespitinin hızlandırılması da amaçlanıyor.