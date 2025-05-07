İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Zirvesi: "Yarısı Bizden" kampanyası hızlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha gündeme gelen İstanbul’un kentsel dönüşüm sorunu ortak iradeyle çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Yarısı Bizden Kampanyası ile konut dönüşüm desteğinin 1 milyon 875 bin TL’ye, iş yeri dönüşüm desteğinin 1 milyon TL’ye yükseltilmesi, alan bazlı büyük dönüşümlerde TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun devreye girip inşa sürecini üstlenmesi gibi birçok kolaylığı vatandaşların hizmetine sunan Bakanlık, kentsel dönüşümü belediyelerin de desteğiyle hızlandırmayı hedefliyor.

İSTANBUL'DA KRİTİK ZİRVE



Bakan Murat Kurum’un başkanlık edeceği ve İstanbul Valiliği’nde düzenlenecek olan toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçe belediye başkanı davet edildi. Toplantının ana gündem maddesi kentsel dönüşüm olacak. Bakanlık, yerel yönetimlerin sürece aktif katılımıyla dönüşümün hızlanmasını hedefliyor.



BAŞVURULAR HIZLANDIRILACAK



“Yarısı Bizden” kampanyasını yürüten Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, talep toplama ve başvuru sürecini belediyeler aracılığıyla yürütüyor. Bakan Kurum, toplantıda başvuru süreçlerinin hızlandırılması talimatını verecek. Toplantıda belediye başkanlarının talepleri de dinlenecek; İstanbul genelinde yürütülen dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşımı yapılacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "KAPRİSLERLE VAKİT KAYBEDEMEYİZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ATO Congresium’daki Türk Kızılay Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada kentsel dönüşümün bir “hayat memat meselesi” olduğunu vurgulayarak, “Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarla milletin can ve mal güvenliğini tehlikeye atanlarla uğraşacak vaktimiz yok” ifadelerini kullandı.



"BU MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE VERMEK ZORUNDAYIZ"



İstanbul’da 1,5 milyon bağımsız bölümün risk altında olduğunu, bunların 600 bininin acilen dönüşmesi gerektiğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, “İstanbul’u kurtarma seferberliğine birlikte katılalım. Belediyelerle birlikte oturup projeleri hayata geçirelim. Üçlü sacayağı belediye, vatandaş ve bakanlık olarak bu süreci birlikte yürütmeliyiz” dedi.

