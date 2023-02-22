İstanbul'da kentsel dönüşüme yoğun talep

İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 90 bin, ağır hasar alacak 170 bin olmak üzere toplam 260 bin yapı olduğunu kaydeden Kurt şunları söyledi:



"Bu insanlarımız borçlanarak evlerimizi yenilemeyi kabul ediyoruz diyor. Biz de ne yapıyoruz? Sistem üzerinden bize başvuruyorlar, sistem üzerinden reçete sunuyoruz. Fiyat belirliyoruz. Eğer ki KİPTAŞ borçlanmak isterlerse vade farksız eşit taksitlerle borçlandırıyoruz."



ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK ŞART



Kurt, inşaat sürecinin başlaması için üçte 2 çoğunluğun sağlanması gerektiğini hatırlattı. Başvuruları kısa sürede sonuçlandırdıklarını söyleyen Kurt, "Bir fatura sunuyoruz eğer vatandaş bunu da kabul ederse kendilerine çok kısa sürede yıkım yapım sürecini KİPTAŞ garantörlüğünde yapıyoruz." diye konuştu.



MALİYET NE KADAR?



Herkes evini yenilemek istese de inşaat maliyetlerindeki aşırı artış kentsel dönüşümün önündeki en önemli engel.



"Biz ne kadar maliyetine yapıyoruz da desek inşaat maliyetlerindeki artış ve uzun vadeli borçlanmalar vatandaşın belini büküyor." diyen Kurt, şöyle devam etti:



"Biz bu işe başladığımızda maliyeti metre kare 2 bin liraydı. Şu anda İstanbul'da ortalalama metrekare maliyeti 14 bin liraya çıktı. Yani İstanbul'da 100 metrekare bir konutun maliyeti 1 milyon 400 bin lirayı buluyor."

"BU İŞİ EL BİRLİĞİ İLE ÇÖZELİM"



KİPTAŞ Genel Müdürü, acilen maliyetleri aşağı çeken bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu sayede dönüşüm sürecinin hızlanacağını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:



"Önceden devlet gelsin bedava yapsın, bizi borçlandırmasın gibi yaklaşımları var ama vatandaşımız borçlanarak da bu işi yapmayı kabul ediyor. Bizim vatandaşımıza sunmamız gereken uygun ödeme planı ve bu işin organizasyonu. Biz 'İstanbul Yenileniyor'da yüklenici firmayla vatandaşı bir araya getirmiyoruz. Finans kurumuyla da bir araya getirmiyoruz. Borçlanırsa kefil oluyoruz sadece. Burada amacımız maliyetleri düşürmek. Bununla ilgili aksiyonları ancak merkezi iradeyle alabiliriz. Nasıl sosyal konutlara uygun ödeme planı sundular orta gelir grubuna sundular, gelin bunu Türkiye'deki tüm riskli yapı sahiplerine sunalım, bu işi el birliğiyle çözelim."



"MAHALLE ARALARINA DA GİRDİK"



İnşaat aşamasında mal sahiplerine kira desteği de veren KİPTAŞ sadece site ölçeğinde değil mahalle bazında da binaların dönüşümüne başladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kurt, "Mesela bu proje mahalle arasına girdiğimiz ilk projedir. Biz bu projeyle mahalle aralarına da talip olduk. Bu proje başa baş noktada 12 daire yıkıyoruz, 16 daire yapıyoruz. 4 dairenin geliriyle bu projeyi finanse ediyoruz."



YIKILAN BİNALARDAKİ YANLIŞLAR NELER?