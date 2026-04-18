İstanbul'da kira fiyatları Türkiye ortalamasını katladı

İş imkanları, sosyal hayat, okul çeşitliliği gibi nedenlerden dolayı başta İstanbul olmak üzere büyükşehirler her zaman daha cazip bir konumda oluyor. Ancak bundan dolayı da kiralar cep yakıyor.

Merkez Bankası, 2026 ilk çeyrek verilerine göre Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir evin kira oranı ortalama kirası 24 bin liraya ulaştı. En yüksek kiralar ise İstanbul'da.

ORTALAMA KİRA FİYATI 40 BİN LİRA

Megakentte 100 metrekarelik kiralık konut fiyatı 40 bin liraya kadar yükseldi. 2023 yılına göre kira oranı yüzde 36 arttı. İstanbul'u 26 bin lira ortalamayla İzmir takip ediyor. İzmir'in ardından ise 22 bin lirayla başkent Ankara geliyor.

EN PAHALI ÜÇ İLÇE

İstanbul Emlak Müşavirleri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yeşiltaş, deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalarda bu rakamların bazen yüzde 100-200 oranında artış gösterebildiğini söyledi.

Arz-talep durumundan dolayı yeni binalarda rakamların çok daha yüksek olduğunu söyleyen Yeşiltaş, "Ulaşımı kolay olan Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş gibi merkezlerde çok daha yüksek." diye konuştu.

Yeşiltaş, bu ilçelerdeki ortalama kira fiyatının 50-55 bin lira bandında olduğunu kaydetti.