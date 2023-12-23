İstanbul'da kiraların en çok arttığı 6 ilçe

İPA, “Bir Hak Olarak Barınma: Sağlıklı, Dayanıklı ve Güvenli Konuta Erişim Herkes İçin Mümkün Mü?” başlıklı bir rapor yayımladı.



Rapor, kentteki kiralık ve satılık konut fiyatlarındaki artışa ilişkin veriler dikkat çekti.



Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son bir yıl içerisinde konut fiyatları yüzde 84,14 oranında, kiralar yüzde 75,56 arttı.



Metrekare fiyatları değerlendirildiğinde satılık fiyatının yüzde 82,54, kiraların ise yüzde 84,33 arttığı görülüyor.

İSTANBUL'DA 5 KATLIK ARTIŞ



Pandeminin etkisi ile birlikte kiraların 2020 ile 2022 arasında tüm ülkelerde artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, dünya genelinde kiraların 1,6, İstanbul’da 5,2 kat arttığı kaydedildi.

EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLÇELER



Rapora göre, 2019 yılından itibaren son dört yılda kiraların en çok arttığı ilçeler şöyle sıralandı:



Üsküdar: Yüzde 961

Kağıthane: Yüzde 954

Beykoz: Yüzde 889

Başakşehir: Yüzde 879

Küçükçekmece: Yüzde 861

Eyüpsultan: Yüzde 804



10 KİŞİDEN 8'İ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GEREKLİ GÖRÜYOR



İPA tarafından 3 Ağustos – 1 Eylül 2023 tarihleri arasında 317 İstanbul sakini ile yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 84,7’si binalarında kentsel dönüşümün gerekli olduğunu düşünüyor. Kentsel dönüşümün gerekli olduğunu düşünen katılımcıların yüzde 93,4’ü 30 yıl ve üzeri binalarda yaşıyor.

