İstanbul'da konut almak zorlaşıyor

İstanbul'da konut sahibi olmak her geçen gün zorlaşıyor. Çünkü fiyatlardaki yükseliş sürüyor. Özellikle son iki yılda enflasyon ve döviz kurları, tüm ürün kalemlerinde olduğu gibi konut fiyatlarını da etkiledi.

Maliyetlerin artması konut fiyatlarına da yansıdı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, yıllık bazda fiyatların yüzde 68 yükseldiğini açıkladı.



Emlak Acentaları kooperatifi Başkanı Ulvi Özcan, "Deprem nedeniyle güvenli bölgelerde hareketlilik daha bir dikkat çekiyor. Konutlara daha çok talep olmaya başladı ya da bir yer güvensiz söylendiği için talep azaldı." değerlendirmesinde bulundu.



Ağustos'ta 17 bin 408 konut satıldı. En çok konut satılan ilçe Esenyurt. Esenyurt'u Küçükçekmece ve Beylikdüzü takip ediyor. Fiyat artmasına rağmen satış miktarı azaldı geçen yıl aynı dönemde

18 bin 485 konut satılmıştı.



Özcan ,"Yabancıların alım yaptığı yerlerde de fiyatlar aşırı yükseliyor bir taraftan döviz artışı ve o bölgelerdeki satın alma gücünün daha yüksek olması fiyatı yukarı doğru hareketlendiriyor." dedi.



İstanbul'da ortalama konut fiyatı Ağustos ayında 4 milyon 677 bine çıktı. Fiyatının en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Sarıyer, Beykoz, Kadıköy, Beşiktaş, Şile, Bakırköy, Adalar ve Üsküdar.



27 ilçede ise konut fiyatları ortalamanın altında. Esenyurt en uygun fiyata konut bulunabilecek ilçelerin başında geliyor. Esenyurt'u Sultangazi, Esenler, Annavutköy ve Fatih ilçeleri takip ediyor.



Önümüzdeki dönem de konut fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini söyleyen Özcan, "Hergün herşeyin fiyatının atttığı bir durumda maliyetler yükseldiği için fiyatlar mutlaka artacak." dedi.