İstanbul'da kuyumculardan uygulama: Gerçek fiyat görülecek

Altın, dünyada en kıymetli madenlerden biri ve her ülkede sanayi, teknoloji ve diğer alanların dışında tasarruf amacıyla da en çok rağbet gören metal olarak tanımlanıyor.



Ancak ekranlardaki ile kuyumcu mağazalarındaki fiziki altın fiyatları arasındaki fark, kuyumcular ile tüketiciler arasında fiyat konusunda tartışmalara neden olabiliyor.



Kuyumcular ile tüketiciler arasındaki bu tartışmalara son vermek adına İKO tarafından piyasa fiyatlarının takip edilebilmesi için mobil bir uygulama geliştirildi.



"SORUNU ÇÖZMÜŞ OLACAK"



İKO Başkanı Mustafa Atayık, altın fiyatlarının uluslararası piyasalarda belirlendiğini, bu piyasalarda her an değişen fiyatlandırmalara göre yapılan hesaplamalar sonucunda kuyumcularda altın takı veya mücevher alım-satım işlemlerinin yapıldığını kaydetti.



Kendi maliyetlerine göre hesabını yapan kuyum ticareti sahibinin sattığı ürünü ancak fiyatını bulduğunda satma özgürlüğüne sahip olduğunu aktaran Atayık, "Tek bir fiyat uygulaması işin doğasına aykırıdır, serbest piyasa ve serbest rekabet şartları geçerli olup, fiyat listeleri ancak ve ancak bilgi amaçlı olup, her bölgeye, her işletmeye göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle altının işlenmiş halinin de işlenmemiş halinin de satışında mesleki birtakım hesaplamaların çok kişi tarafından bilinmediğini ve bunun da gayet normal olduğunu biliyoruz. Biz İstanbul Kuyumcular Odası olarak uzun bir süredir ortaya koyduğumuz çok güzel bir uygulama ile tarafımıza intikal edilen birçok sorunu çözmek üzere yola çıktık ve hem IOS hem Android telefonlarda kullanılan İKO Fiyat uygulamasını geliştirdik." ifadelerini kullandı.



"HAVA DURUMU RAPORU GİBİ"



Bu uygulama ile hava durumu raporu gibi, tüketicinin bulunduğu noktada bu ürünlere ilişkin serbest piyasa ve serbest rekabet koşullarında belirlenen altın fiyatları hem tüketicilerin hem kuyumcuların kullanılıyor olmasının sorunları çözeceğini vurgulayan Atayık, daha önce sıklıkla BİMER ve CİMER'e yansıyan sorunların bu sayede en az seviyeye indiğini bildirdi.



Atayık, televizyon ekranlarındaki fiyatların bilgi kirliliği oluşturduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bunun sebebi toptan has altın fiyatlarının ekranlara perakende fiyatı olarak lanse edilmesinden kaynaklanıyor. Sektör esnafının bile ulaşamayacağı fiyatları ekranlara vererek tüketici için yanlış bilgilendirmeye sebep olan bu uygulamaya acilen son verilmelidir. Son günlerde tüketicinin televizyonlardan aldığı fiyatlarla kuyumcunun karşısına gelip o fiyatlarda ısrar etmeleri sonucu yaşanan nahoş hadiseler söz konusu olmaktadır. Bu hadiselerin çözümü için yetkililerden, 'İKO Fiyat' uygulamasının serbest piyasa koşullarına uygun bilgi amaçlı olan fiyatlarını ekranlara getirilmesini zorunda tutmasını talep ediyoruz. Televizyonların ve diğer mecraların, Türkiye'de serbest piyasa koşullarında oluşan fiyatların yer aldığı Kapalıçarşı serbest piyasa rakamlarını, odamızın 'İKO Fiyat' uygulamasından alıp kullanmaları bu sorunu en temelden çözmüş olacaktır."