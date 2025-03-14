İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması: Semtler arasında uçurum var

“UCUZA SATACAĞIZ Kİ MİLLET ALSIN” Esenler’de 30 yıldır esnaflık yapan Gündüz Çoklu, lahmacunu 60 liraya sattığını belirterek, “Ucuza satacağız ki millet alsın.” dedi. Birçok müşterisinin kendi malzemesini evde hazırlayıp getirdiğini anlatan Çoklu, malzemesini kendi getirene lahmacunu 7,5 liradan yaptıklarını söyledi. Bir kilogram kıymanın fiyatının 550 lira olduğunu söyleyen Çoklu, bununla ortalama 25-30 adet lahmacun yaptıklarını söyledi. Çoklu, “60 liradan hesapladığımızda yaklaşık 1800-2000 lira yapıyor. Bunun 1000 lirası masrafa gitse geri kalanı bize kalıyor. Çoğu yerde lahmacun 100-200 lira, onlar kazık. Ortalama fiyat 75-80 lira arası uygundur. Bizim sattığımız lahmacun bize yüzde 45 kar bırakıyor.” diye konuştu.

KİRALARA DİKKAT ÇEKTİLER



Bazı işletmelerin lahmacunu yüzde 70 karla sattığını anlatan Çoklu, “Onun kirası 200 bin lira ise benimki 10 bin lira. O elemana 5 bin lira veriyorsa ben 2 bin lira veriyorum. En ideal lahmacun minimum 70 maksimum ise 80 lira olmalı. 40-50 liraya satılan lahmacunlar da var. İçine taşlık ve kavram yağı koyan da var. Et temiz ve güzel olmalı.” ifadelerini kullandı.



Fatih'te 25 yıldır esnaflık yapan kebapçı Zeki Temizoğlu da lahmacunu 70 liraya sattığını, pahalı satanların ise kira giderinin fazla olduğunu söyledi.



İYİ LAHMACUN 150 LİRADAN AZ OLMAMALI



Kadıköy’de bir lahmacun dükkanında çalışan 8 yıllık esnaf Mevlüt Demir de iyi bir lahmacunun 150 liradan aşağı olmaması gerektiğini söyledi.



GÖKTÜRK’TE FİYAT 250 LİRAYA ÇIKIYOR



Göktürk’te restoranı bulunan ve iyi bir lahmacunun ucuz olmayacağını belirterek 250 liraya sattıklarını ifade eden Şef Erdal Demir ise, “1 kilogram domates 35 lira, etin kilosu 600 lira, kapya biberin kilosu 80 lira, soğanın kilosu 35 lira yani bu işin içinden çık çıkabilirsen. İyi lahmacun ucuz olmaz diyorum. İyi lahmacun her zaman pahalı olur.” şeklinde konuştu.