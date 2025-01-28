İstanbul'da marketler kırmızı et fiyatını sabitliyor
İstanbul'da bazı marketler kırmızı et fiyatını sabitleme kararı aldı. Fiyatlar Ramazan ayı sonuna kadar değişmeyecek.
Marketler et fiyatlarını sabitliyor...
Kararı, İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, yazılı olarak duyurdu.
Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile protokol anlaşması yapıldığını söyleyerek, "Hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracağız" dedi.
Ramazan sonuna kadar kıymanın kilogram fiyatının 379 lira, kuşbaşı etin 399 lira olacağı bilgisini paylaştı.
Uygulamaya 66 üye marketin 2 bin 700 şubesi katılacak.
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