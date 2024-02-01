İstanbul'da ocak enflasyonu belli oldu

İstanbul'da ocak ayı enflasyonu açıklandı.



Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,72, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi yüzde 4,69 oranında arttı.



Yıllık bazda İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,17, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,48 artış gerçekleşti.

SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIMDA YÜZDE 25 ARTIŞ



Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 25, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 20,67, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,94, konut harcamalarında yüzde 7,58, gıda harcamalarında yüzde 5,51, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,49, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 2,81 artış görüldü. Giyim grubunda ise yüzde 3,87 düşüş gerçekleşti.



İNŞAAT MALZEMELERİNDE YÜZDE 13'LÜK FİYAT ARTIŞI



Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 13,22, Kimyevi Maddelerde yüzde 11,16, gıda grubunda yüzde 6,97, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 4,12, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,90 artış meydana geldi. Madenler grubunda yüzde 4,52 azalış olurken, mensucat grubunda ise fiyat değişimi olmadı.