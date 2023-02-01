İstanbul'da ocak enflasyonu belli oldu

İstanbul'da ocak ayı enflasyonu belli oldu.



İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, ocak ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 5,94 arttı.



Toptan fiyatlar aynı ayda yüzde 5,53 artış kaydetti.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 79,68

Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 79,68, toptan fiyatlar yüzde 80,45 artış gösterdi.

Ocakta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23,94, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 15,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,62, gıda

harcamalarında yüzde 6,07 artış kaydedilirken, giyim harcamalarında

ise ylüzde 0,83 düşüş görüldü.