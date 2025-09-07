İstanbul'da okul servisi ücretleri ne kadar?

Okullar yarından itibaren resmen 2025-2026 eğitim-öğretim yılına başlıyor. Milyonlarca öğrenci okul sıralarını dolduracakken veliler de maliyetleri hesaplamaya devam ediyor.



İstanbul'da okul servisi ücretleri ise eğitim-öğretim yılının başlayacak olmasına rağmen belirlenmedi.



UKOME tarafından açıklanması gereken yeni tarife henüz toplantı yapılmadığı için duyurulmadı.

UKOME'nin ilk toplantısında okul servisi zamlarının belli olması bekleniyor.



VELİLER NE KADAR ÖDEME YAPACAK?



UKOME'den yeni karar çıkana kadar veliler 0-1 kilometre için aylık 2605 lira, yıllık 23 bin 445 lira, 1-3 kilometre için aylık 2790 lira, yıllık 25 bin 110 lira, 3-5 kilometre için aylık 3015 lira, yıllık 27 bin 135 lira, 5-7 kilometre için aylık 3144 lira, yıllık 28 bin 296 lira ödeme yapılacak.



UKOME tarafından belirlenen aylık ücretler eğitim – öğretim süresi olan 9 ay üzerinden hesaplanarak toplam ücret belirleniyor. Okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücretin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması durumunda yüzde 75'i, 4 gün açık olması durumunda ise yüzde 90'ı kadar ödeme yapılıyor.