İstanbul'da önemli toplantı: 50'ye yakın yatırımcı katıldı

İstanbul'da önemli bir toplantı gerçekleşti.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da yabancı yatırımcılarla bir araya geldi.



Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, "Türkiye Ekonomik Forumu"nda Türk ekonomisine ilişkin bir sunum yaparak çeşitli uluslararası yatırımcı gruplarıyla görüştü. Toplantıya yaklaşık 50 yatırımcının katıldığı belirtildi.



Şimşek yatırımcılara ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarını ve beklentilerini de paylaştı.



Türkiye Ekonomik Forumu Toplantısına BlackRock, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım fonu gibi gruplardan katılım olduğu bildirildi.