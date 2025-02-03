İstanbul'da simide zam geldi

Simit üreticileri artan maliyetlere dikkat çekti, fiyatlara yüzde 30 zam geldi.



İstanbul’da 15 liradan satılan sokak simidinin fiyatı 20 liraya çıktı.



Yapılan zam henüz resmiyet kazanmadı.

BÜTÜN İLÇELERDE GEÇERLİ DEĞİL



İstanbul Simit Üreticileri Birliği’nin açıkladığı 20 liralık simit fiyatı henüz birkaç ilçede geçerli. Ancak ilerleyen günlerde zamlı fiyatın kent geneline yayılması bekleniyor.



İstanbul’da fiyatı 20 liraya çıkan simit, Ankara ve İzmir’deyse 15 liradan satılıyor. Zamlı fiyatın ilerleyen aylarda diğer kentlere de görülmesi bekleniyor.