İstanbul'da simit zamlandı mı? Resmiyette 15 lira, bazı işletmelerde 25 liraya çıktı
26.12.2025 16:26
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da 15 liradan satılması gereken simit fiyatları, resmi bir zam kararı olmamasına rağmen birçok işletmede 25 liraya yükseldi.
İstanbul'daki birçok işletme simide zam yaptı. Yeni yıl öncesi fiyatlar 5 lira arttı.
Açıklamayı, İstanbul Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir yaptı.
Resmiyette 15 liradan satılması gereken simit, 25 liraya yükseldi.
Özdemir, fiyatın uzun bir süredir 20 lira olduğuna dikkat çekerek “Şu an için resmi bir zam kararı yok. Ancak ocak ayında fiyat artışına gidilebilir.” diye konuştu.
Şaban Özdemir, fiyat artışı yapan esnafların kendi odalarına bağlı olmadığını savundu.