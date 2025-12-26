İstanbul'da simit zamlandı mı? Resmiyette 15 lira, bazı işletmelerde 25 liraya çıktı

İstanbul'daki birçok işletme simide zam yaptı. Yeni yıl öncesi fiyatlar 5 lira arttı.

Açıklamayı, İstanbul Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir yaptı.

Resmiyette 15 liradan satılması gereken simit, 25 liraya yükseldi.

Özdemir, fiyatın uzun bir süredir 20 lira olduğuna dikkat çekerek “Şu an için resmi bir zam kararı yok. Ancak ocak ayında fiyat artışına gidilebilir.” diye konuştu.

Şaban Özdemir, fiyat artışı yapan esnafların kendi odalarına bağlı olmadığını savundu.