İstanbul'da sosyal konut kamulaştırması. Doğal gaz hattı geçecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren sosyal konut projelerine ilişkin çalışmalar aralıksız devam ediyor. 100 Bin Sosyal Konut Projesi için İstanbul'da acele kamulaştırma yapılması için çalışmalar hızlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul'daki Arnavutköy ilçesinde Baklalı Mahallesi'nde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında söz konusu mahallede yapımı gerçekleştirilen konutlara doğal gaz arzının sağlanması amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

ONLARCA PARSELİ ETKİLİYOR

Doğal gaz hattı için onlarca parselden geçiş sağlanıyor ve bu parsellerin özelleştirilmesi gerçekleştirilecek.

TOKİ KONUTLARI NEREDE?

TOKİ konutlarının inşaası devam ediyor ve Baklalı Mahallesi'ne bitişik olarak güney batısında bulunuyor. İnşaatlar haritadan görüldüğü kadarıyla çatıları kapanmış halde ve ince işçiliği devam ediyor.