İstanbul'da şubat enflasyonu belli oldu

İstanbul'da şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.



Şubat ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,83, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,38 oranında arttı.



YILLIK BAZDA YÜZDE 78,62 ARTIŞ



2022 Şubat ayına göre 2023 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 78,62, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 78,69 olarak gerçekleşti.

GIDADA YÜZDE 5,37 FİYAT ARTIŞI



Şubat 2023’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 8,01, gıda harcamalarında yüzde 5,37, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,61, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,53, konut harcamalarında yüzde 0,92, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,82, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,45 ve giyim harcamalarında ise yüzde 0,09 artış izlendi.



Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,63, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,45, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,20, mensucat grubunda yüzde 0,98, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,53 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,51, madenler grubunda yüzde 2,25 azalış izlendi.