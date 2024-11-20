İstanbul'da suya zam: Fiyatlar her ay güncellenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Zamlı fiyatlar 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak.



Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul’da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi.

SUYA HER AY ZAM GELECEK

İBB Meclisi'nde alınan karara göre 2025 yılında su fiyatları aylık olarak güncellenecek. Su fiyatlarının hesaplanmasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) toplanıp, ikiye bölünmesiyle çıkan sonuç baz alınacak.

Kabul edilen teklifte, "TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

KONUTLARDA SU FİYATLARI



Konutlarda 0-15 metreküp arasında birinci kademede bir metreküpü 32,28 lira olan mevcut fiyat yüzde 17,47 oranında zamla 37,92 lira yükseldi.



İkinci kademede 30 metreküpe kadar 49,17 lira olan fiyat 57,78 lira, üçüncü kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 71,10 liradan 83,55 liraya çıktı.

İŞ YERLERİNDE SU FİYATLARI



İş yerlerinde 0-15 metreküp arası birinci kademede bir metreküpün 84,51 lira olan fiyatı 99,30 liraya yükseldi.



16-50 metreküp olarak belirlenen ikinci kademede fiyat 89,49 liradan 105,15 liraya, üçüncü kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyat 109,98 liradan 129,24 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyat 114,99 liradan 135,12 liraya çıktı.



SU KAPAMA-AÇMA BEDELİ ARTTI



Su kapama-açma bedelinin 228 liradan yüzde 66,22 artışla 379 liraya yükseldi.