İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu, zam  geldi mi? İndi-bindi ücreti 75 TL mi oldu?

İstanbul'da gündemden düşmeyen sarı taksiler bu kez de zam haberiyle konuşuluyor. Sarı taksilerin indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem yarattı.

İddialara göre kısa mesafe indi-bindi taksi ücretleri yapılan değişiklikle birlikte Ankara’da 50 lira, İstanbul’da ise 75 liraya çıktı.



Akaryakıta gelen zamlardan taksici esnafının olumsuz etkilendiğini belirten Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, “Akaryakıta ciddi zam gelince esnaflarımız para kazanamayacak hale geldi. Biz de indi-bindi, açılış ve kilometre fiyatlarımıza aşağı yukarı yüzde 50’ye yakın zam yapmak durumunda kaldık. İndi- bindi ücreti 50 lira, açılış ücreti 18 lira, kilometre ücreti ise 15 lira olacak” demişti.

Zamdan önce indi-bindi ücreti 30 lira, açılış ücreti 12 lira, kilometre ücreti ise 10 liraydı.

İSTANBUL'DA 75 TL OLDU İDDİASI

Ankara'nın ardından İstanbul'da da taksi ücretlerine büyük zam yapıldığı iddiaları geldi. İndi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği belirtilirken zam hakkında resmi bir açıklama gelmedi.



İddiaların sorulduğu İBB kaynakları, taksicilerin alt komisyonda istemiş olabileceğini ama resmi bir karar olmadığını belirtirken, 27 Temmuz'da yapılacak UKOME toplantısını işaret etti.

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?



En son Ocak ayında yapılan zamla İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye, taksimetre açılış ücreti de 9,80 TL'den 12,65 TL'ye, kilometre başına ücret ise 6,30 liradan 8,51 liraya çıkarılmıştı.