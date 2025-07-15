İstanbul'da taksiciler zam istiyor

İstanbul'daki 20 bin civarında bulunan taksilere zam yapılması için teklif hazırlandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatları, araç bakımı, yedek parça, sigorta ve işçilik maliyetlerindeki artış nedeniyle taksimetre ücretlerine zam yapılmasını istedi.



"DENGESİZLİK VAR"



Yapılan açıklamada "İstanbul gibi ekonomik ve nüfus yoüğunluğu en yüksek şehirde uygulanan tarifelerin diğer illerin gerisinde kalması, esnafın rekabet gücünü ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. İstanbul'un yaşam maliyeti ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda bu dengesizliğin daha da belirginleştiği aşikardır" denildi.



NE KADAR ZAM İSTİYORLAR?



Taksiciler ekonomik sıkıntılar nedeniyle tarifelerine yüzde 35 oranında zam talep ediyor.



İlk yapılacak UKOME toplantısına zam teklifinin sunulacağı açıklandı.



YENİ TARİFE NE OLUR?



İstanbul'da sarı taksilerde açılış 42, kilometre başına 28, indi-bindi ise 135 lira seviyesinde. Yüzde 35 zam olması halinde açılış 56.7 liraya, kilometre başına ücret 37.8 liraya, indi-bindi ise 182.25 liraya yükselecek.

Başka bir deyişle taksinin kapısını açmak 200 liraya mal olacak.

TAKSİMETRE AYARLARI NE KADAR OLUR?

Zam teklifi onaylanırsa taksiciler uzun kuyruklar oluşturarak taksimetre ayarı yaptırmaya başlayacak. Ocak ayında 2 bin lira seviyesinde olan taksimetre ayar ücretinin 3 bin lira seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE VE ÖZEL SEKTÖRE ZAM YOK, TAKSİYE ZAM İSTENİYOR

Taksiyi daha çok kullananlar arasında yer alan özel sektör çalışanları Temmuz ayında zam almadı ve Ocak ayında yapılan maaş zammıyla geçinmeye çalışıyor. Taksiciler ise yıl ortasında yeniden zam talebinde bulundu.