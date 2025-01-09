İstanbul'da taşıma zammı ne olacak? Bakan Uraloğlu: Belediyenin önerisi yüksek, yeniden çalışma yapıyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, İstanbul'da toplu taşıma zammına ilişkin süreci değerlendirdi.

Uraloğlu, "Yapılan hesaplamalarda çok açık ara bir fark olduğunu gördük. Belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden bir çalışma yapılıyor, yeniden konuşulacak." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talep ettiği ve oy çokluğu ile reddedilen yüzde 46 zam oranının yüksek olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:

"Olmasını düşündüğümüz bir rakam var normal hesapla çıkan yanlış hatırlamıyorsam yüzde 15 civarında ancak buradaki arkadaşların hesapladığı rakam yüzde 25'ler civarında ama bir karar verilmiş değil Meclis'te oturulacak arkadaşlar belediyenin ilgili birimleriyle irtibat halinde. İstiyoruz ki UKOME'de de oy birliğiyle bir karar çıksın."

"KÖPRÜLERE ZAM ÇALIŞMASI SÜRÜYOR"



Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamla ilgili çalışmaların sürdüğünü de söyleyen Uraloğlu, "Önümüzdeki günlerde duyuracağız." dedi.



İSTANBUL-ŞAM ROTASI MASADA



Bakan Uraloğlu, Suriye'de Esad sonrası yeni dönemi de değerlendirdi, ilk uçuş için rotanın Şam-İstanbul arasında olmasının planlandığını söyledi.

Uraloğlu, "İstanbul'a esasında Şam'dan bir bağlantı yapabildiğimiz takdirde zaten onları bütün dünyaya açmış olacağız. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız devamlılığını getirmek. 3-4 aya kalmaz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYA İÇİN YENİ DÜZENLEME: 16 YAŞ ALTINA KISITLAMA GÜNDEMİMİZDE



Sosyal medya düzenlemesi için de çalışmalar devam ediyor. Bakan Uraloğlu, "16 yaş altına kısıtlama gündemimizde. 16 yaş olması kanaatimizdir ama nihai bir karar elbette TBMM'nin vereceği karardır. Komisyona veya gruba önerilerimizi bildireceğiz." diye konuştu.

Uraloğlu, sosyal medyada dolandırıcılığı önlemek için de yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu söyledi.

