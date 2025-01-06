İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? UKOME'den kritik karar

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifi reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısında toplu taşıma zammına ilişkin teklifi değerlendirdi.

Toplantıda İBB tarafından teklif edilen yüzde 46.09'luk zam oranı oy çokluğuyla reddedildi.

Ücret tarifesine dair zam oranın değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek.

Yeni zam oranı önümüzdeki günlerde netleşecek.



Geçen yıl ulaşım ücretlerine toplam yüzde 31 zam gelmişti.

UKOME KİMLERDEN OLUŞUYOR?

UKOME, yerel ile merkezi idareye bağlı toplam 27 yetkiliden oluşuyor.

Yetkililerin 11'i İBB tarafından belirlenirken, 15'i merkezi idareden atanıyor.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ise bir üye ile temsil ediliyor.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA FİYATLARI