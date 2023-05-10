İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasına 125 bin başvuru yapıldı

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasında başvuru sayıları açıklandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'u güçlü ve dirençli yapılara sahip bir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.



"İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarına işaret ederek son başvuru rakamlarını paylaşan Kurum, "Şu anda İstanbul'da bu yüzyılın dönüşümüne 611 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 125 bine ulaştı. Yani daha şimdiden 2 milyon 500 bin vatandaşımızın hayatı değişmeye başladı." dedi

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