İstanbul'da yaşamanın maliyeti 83 bin lira

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) İstanbul'da Yaşam Maliyeti başlıklı araştırmasının ocak sonuçları açıklandı.



Araştırmaya göre ocak ayında İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,10 artış gösterdi. Geçen yılın ocak ayına göre yaşam maliyeti yüzde 56,21 yükseldi.



Ocakta dört kişilik İstanbullu bir ailenin geçim maliyeti 82 bin 880 lira olarak hesaplandı.



Bebek maması yıllık bazda yüzde 67,43, et-kıyma yüzde 55,10, ayçiçek yağı yüzde 62,28, süt fiyatı ise yüzde 42,54 yükseldi.



Traş malzemelerinin yıllık bazda fiyatı yüzde 92,48 artış gösterdi.