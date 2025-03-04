İstanbul’da yaşamanın maliyeti 85 bin lirayı aştı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yaşam maliyeti şubat ayı sonuçlarını açıkladı.



Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,47 arttı.

Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 85 bin 453 liraya yükseldi.



Yaşam maliyeti geçen aya göre yüzde 3,10 artış gösterdi.



Şubat ayında en çarpıcı fiyat artışlarından biri yüzde 42,38 artış oranı ile bebek maması ürün fiyatlarında yaşandı.



Bisküvi fiyatları yüzde 86,05, tuvalet kağıdı yüzde 95,01, domates yüzde 50,25 oranında yükseldi.