İstanbul'da yaşamanın maliyeti ağırlaşıyor: 75 bin lirayı aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), şehirde yaşamanın maliyetini açıkladı.



İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68 artış gösterdi. Megakentte yaşamanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 59,43 oranında arttı.



Buna göre şehirde dört kişilik bir ailenin bir ay geçinebilmesi için en az 75 bin 717 lira gerekiyor. Yaşam maliyeti bir ayda 1.978 lira artış kaydetti.



Yıl başında 53 bin 58 lira olan yaşam maliyeti 11 ayda yüzde 42,7 artış gösterdi.



Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en dikkat çeken fiyat artışlarından biri yüzde 72,37 ile et-kıymada görüldü.