İstanbul'da yaşamanın maliyeti 74 bin liraya yaklaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) şehirde yaşamanın maliyetini açıkladı.



Buna göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti, ekim ayında aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda yüzde 60,46 artış gösterdi.



Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen aya göre 2 bin 308 lira artarak 73 bin 739 lira oldu. Veride son altı ayın en düşük aylık artışı görüldü.



Asgari ücret ise ocak ayında 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.



2023 yılı ocak ayında İstanbul’da yaşamanın maliyeti 29 bin 429 TL, 2024'te ise 53 bin 58 TL olarak hesaplanmıştı.



Temel tüketim maddelerinden bebek mamasında yıllık bazda artış yüzde 58,92 olurken, tuvalet kağıdının yıllık artışı yüzde 112,70 oldu.

