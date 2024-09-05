İstanbul'da yaşamanın maliyeti artıyor

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 70 bin liraya yaklaştı.



İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,84 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68 bin 933 lira olarak hesaplandı.



Bir önceki yılın ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 61,84 olarak gerçekleşti.



İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti geçen aya göre 2 bin 383 lira yükseldi.



Temel tüketim maddelerine bakıldığında en yüksek artış yüzde 124,77 ile tuvalet kağıdında yaşandı.