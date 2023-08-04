İstanbul'da yatırımcılarla buluşma

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan'ın bugün İstanbul'da düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak.

Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak toplantıda Şimşek bir sunum yapacak.

Şimşek'in ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarını ve beklentilerini paylaşması bekleniyor.

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

Toplantıda Gaye Erkan da bir sunum yapacak. Erkan geçen hafta yılın üçüncüsü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını açıklamıştı.

