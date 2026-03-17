İstanbul'da yeni taksi plakaları satışa çıkıyor, taksiciler rahatsız

İstanbul'da sayıları yetersiz kalan taksilere takviye olması için 29 yıllığına satışa çıkan uygulama bazlı taksiler için yeni ihale yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygulama bazlı taksi işletmeciliğiyle uzun vadeli ve düzenli gelir fırsatı sunuyor.

23 Mart 2026 tarihinde saat 12:00'ye kadar son başvurular yapılacak ve 24 Mart 2026 saat 11:00'de ihale başlayacak.

NE KADARA SATILIYORLAR?

En son satılan uygulama bazlı plakalar 5,2 milyon civarında ihale edilmişti. Yeni plakalar da 5 milyon lira seviyesinden ihale edilmeye başlanabilir. Sarı taksi plakaları ise 10 milyon liradan satılıyor, KDV düşünce satıcıya 8 milyon lira civarında para kalıyor.

NASIL MÜŞTERİ ALACAKLAR?



Sadece, Bitaksi, Valo, binbin, Uber, inDrive, YandexGo uygulamaları üzerinden müşteri kabul edecekler. Yoldan müşteri almaları yasak.

UYGULAMA BAZLI TAKSİLER YOLDAN MÜŞTERİ ALMAYA BAŞLADI

Uygulama bazlı olarak ihale edilen ancak yoldan müşteri alan, taksi duraklarına kaydolan araçlar çoğaldı. Diğer sarı taksi sahipleri bu durumdan rahatsız olmaya başladı. Korsan taksilerle mücadele sürerken uygulama bazlı taksilerin yoldan müşteri alması taksiciler arasında sorun oluşturuyor.

Uygulama bazlı taksilerde, akıllı taksimetre olmasından dolayı, uygulama üzerinden elde edilen ciro ve taksimetredeki ciro karşılaştırılarak yasa dışı işlem yapıp yapmadığı anlaşılabiliyor. Bu nedenle İBB ve polis ekiplerinin uygulama bazlı taksilerin uygulamalar ve taksimetre üzerindeki cirolarına bakarak korsan çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Aksi halde 100 bin lira ceza, 60 gün trafikten men ve şoförün sürücü belgesine 30 gün el koyma işlemi gerçekleştirilmesi gerekiyor.