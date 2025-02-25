İstanbul'da yerel marketlerden indirim kampanyası

İstanbul'da yerel marketler fiyatları Ramazan ayı boyunca sabitleme kararı aldı.

Açıklama, İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere tarafından yapıldı.



Buna göre marketler, temel gıda ürünleri öncelikli olmak üzere Ramazan ayı boyunca binlerce üründe fiyatları sabitleyecek. Bazı ürünlerde de yüzde 25'e varan indirimler uygulanacak.



Söz konusu uygulama Ramazan ayı sonuna kadar geçerli olacak. Dernek üyesi marketler, daha önce de kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı almıştı.



Güzeldere, fırsatçılığa dayalı fahiş fiyat artışlarına karşı tüketiciyi koruyacaklarını belirtti.



İstanbul'da PERDER üyesi 66 market ve 2 bin 700 şube bulunuyor.