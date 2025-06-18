İstanbul'daki dev arsa satılıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da denize yakın Marmaray'ın kenarındaki 8 bin 88 metrekarelik arsanın satışı için iki kişi ve 3 şirketten teklif alacak.



İki tarafı cadde olan köşebaşı konumda bulunan değerli arazinin satış fiyatı bugün verilen teklfilerle belli olacak.

DENİZE 660 METRE MESAFEDE



Denize olan mesafesi 660 metre olan arsa Marmaray'a sadece 80 metre uzaklıkta bulunuyor.

TEKLİFLERİ KİM YAPACAK?



Teklif sahipleri arasında Vahit Karaarslan, AK AS Yapı Sanayi, Arslan Yapı Market, Önder Akpınar ve Net Tekstil bulunuyor.



DEVLET DEMİRYOLLARI'NA AİTTİ



Bağlarbaşı'ndaki 16593 ada 1 parselde bulunan arsanın sahibi Devlet Demiryolları olarak biliniyordu.