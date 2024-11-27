İstanbul'daki kahve fiyatları Avrupa'yı solladı

Kahve fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 60 arttı.



İstanbul'da ortalama filtre kahve fiyatı 90 liraya çıkınca euro bazında birçok Avrupa kentini solladı.



Filtre kahve, İstanbul'da ortalama 2,6 euroya, Paris'te 2,4 euroya, Berlin ve Barselona'da 2 euroya, Atina'da 1,5 euroya, Milano'da 1,2 euroya satılıyor.



Perakendeciler bu yıl maliyetlerinin ciddi oranda arttığını belirtirken bu durumu da fiyata yansıttılar.



Sektöre göre, pahalılığın nedeni ise euro kurunun yüzde 11 yükselmesi.



KAHVE TÜKETİMİNDE ARTIŞ



Fiyat pahalılığına rağmen Türkiye'de ortalama kahve tüketimi artıyor. Kişi başı kahve tüketimi yıllık 1,2 kilograma kadar çıktı.



Avrupa'da ise bu oran 6 ila 7 kilogram arasında yer alıyor.

