İstanbul'daki OSB'ler için yeni plan: Sanayi siteleri taşınacak

Organize sanayi bölgelerinin güvenli alanlara taşınması planlanıyor.

Beklenen İstanbul depremi ekonomi için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Sanayi üretiminin büyük bir bölümü depremden etkilenebilecek bölgelerde yapılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2030 stratejisinde deprem riskine özel bir başlık açtı.

Sanayi siteleri güvenli bölgelere taşınacak.

İlk olarak bakanlık, sanayi bölgeleri için risk analizi yapacak. Riskli bölgelerdeki işletmelere, taşınmaları için uygun yerler belirlenecek.

AFETE DAYANIKLILIK ŞARTI ARANACAK



Seçilecek yerlerde ilk bakılacak kriter afetlere dayanıklı olup olmadığı olacak. Yeni bölgeler, altyapı standartlarına uygun şekilde tasarlanacak.

Taşınmanın gerçekleştirilmeyeceği bölgelerde ise dayanıklılığı artırmak için güçlendirme çalışmaları yapılacak.

DEMİRYOLU VE LİMAN BAĞLANTISI SAĞLANACAK

Yeni organize sanayi bölgelerinin demiryolu ve liman bağlantılarına sahip olması planlanıyor.

Bunu sağlayabilmek için özel sektör yatırımları teşvik edilecek.

Alternatif finansman mekanizmaları geliştirilmesine yoğunlaşılacak.