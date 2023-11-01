İstanbul'daki selden etkilenen KOBİ'ler için destek kredisi

İstanbul'daki selden etkilenen KOBİ'ler için "Acil Destek Kredisi Programı" devreye alındı.

​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin KOSGEB tarafından destekleneceğini bildirdi.



Kurum tarafından devreye alınan programa ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:



"İstanbul'da eylülde meydana gelen sel felaketinde, zarar gören KOBİ'lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından 'Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldık. KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak. Allah ülkemizi afetlerden korusun."

