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İstanbul'daki selden etkilenen KOBİ'ler için destek kredisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da eylül ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin desteklenmesi için KOSGEB tarafından "Acil Destek Kredisi Programı"nın devreye alındığını açıkladı. KOBİ'lerin 1 milyon liraya kadar kullanacakları krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak.

İstanbul'daki selden etkilenen KOBİ'ler için destek kredisi

'daki selden etkilenen KOBİ'ler için "Acil Destek Kredisi Programı" devreye alındı.

​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin KOSGEB tarafından destekleneceğini bildirdi.

Kurum tarafından devreye alınan programa ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

"İstanbul'da eylülde meydana gelen sel felaketinde, zarar gören KOBİ'lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından 'Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldık. KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak. Allah ülkemizi afetlerden korusun."

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