İstanbul'daki simitlerde fiyat karmaşası devam ediyor

İstanbul'da simide zam yapılmamışken bazı bölgelerde daha yüksek fiyata satılması karmaşaya neden oluyor.



5 liraya satılan simitler bazı bölgelerde 7,5 liraya satılmaya başlandı.



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FİYATIN YÜKSELMESİNİ BEKLİYORLAR

Taksim'deki sokak simitçileri 5 liraya satmaya devam ettiklerini söyleyerek, fiyatların 7,5 liraya çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Simitçi Ramazan Deniz ise simit fiyatların farklılık meydana geldiğini ifade ederken kendilerinin hala 5 liraya sattığını dile getirdi.

Bazı fırınlarda 9,75 liraya satıldığını belirten Deniz, "Biz Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı olduğumuz için 5 liraya satmaya devam ediyoruz. Odadan yeni tarife listesini bekliyoruz." dedi. Genel olarka Taksim bölgesinde sokak simitçilerinde fiyatın 5 lira olduğunu açıklayan Deniz, "Simit fiyatlarının her yerde 7,5 lira olmasını bekliyoruz. Simitler 100 gram olarak satılıyor.” ifadelerini kullandı.