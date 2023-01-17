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İstanbul'daki simitlerde fiyat karmaşası devam ediyor

Simit fiyatlarında karmaşa yaşanıyor. Henüz zam yapılmamasına rağmen bazı bölgelerde simit 7,5 liradan satılıyor. Simidi 5 liraya satmaya devam eden bazı sokak simitçileri, fiyatların 7,5 lira olmasını bekliyor.

İstanbul'daki simitlerde fiyat karmaşası devam ediyor

'da simide yapılmamışken bazı bölgelerde daha yüksek fiyata satılması karmaşaya neden oluyor.

5 liraya satılan simitler bazı bölgelerde 7,5 liraya satılmaya başlandı.

İstanbul'da simit fiyatına yüzde 25 zam

İstanbul'da simit fiyatına yüzde 25 zam

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FİYATIN YÜKSELMESİNİ BEKLİYORLAR

Taksim'deki sokak simitçileri 5 liraya satmaya devam ettiklerini söyleyerek, fiyatların 7,5 liraya çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Simitçi Ramazan Deniz ise simit fiyatların farklılık meydana geldiğini ifade ederken kendilerinin hala 5 liraya sattığını dile getirdi.

Bazı fırınlarda 9,75 liraya satıldığını belirten Deniz, "Biz Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı olduğumuz için 5 liraya satmaya devam ediyoruz. Odadan yeni tarife listesini bekliyoruz." dedi. Genel olarka Taksim bölgesinde sokak simitçilerinde fiyatın 5 lira olduğunu açıklayan Deniz, "Simit fiyatlarının her yerde 7,5 lira olmasını bekliyoruz. Simitler 100 gram olarak satılıyor.” ifadelerini kullandı.

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