İstanbul'dan 9 ayda 8,2 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, İİB bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğine üye, farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firmanın 9 aylık ihracatı 8,2 milyar dolar oldu.



İstanbul ihracatçıları söz konusu dönemde 198 ülke pazarına ürün satarken, ülke ihracatındaki payları yüzde 4,9 oldu.



Yılın 9 ayında İİB'nin en çok ihracat yaptığı ülke İstanbul 661 milyon dolarla Irak oldu. Bu ülkeye en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. Irak'ı ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya izledi.

ABD'YE HUBUBAT, BAKLİYAT, ALMANYA'YA MOBİLYA



ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Almanya'ya mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile fındık ve mamulleri, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Rusya'ya ise gemi, yat ve hizmetleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri en çok ihraç edilen ürün grupları arasında yer aldı.



En fazla ihracat yapılan bölge 1,74 milyar dolarla Orta Doğu ülkeleri oldu. Bu ülkelere ihracat yüzde 41,8 arttı.



İİB'nin eylül ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 artarak 1 milyar doların üzerine çıktı. Eylülde en yüksek ihracat Rusya, Irak ve ABD'ye yapıldı.

ALT BİRLİKLERDE EN YÜKSEK İHRACAT MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİNDE



İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin 9 aylık ihracatı yüzde 34,2'lik artışla 3 milyar dolara yükseldi.



İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) ihracatını yüzde 21,5 artırarak 2,37 milyar dolara, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) yüzde 1,2 yükselterek 999,1 milyon dolara, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) yüzde 39,2 artırarak 908 milyon dolara çıkardı.



İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 397 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 334 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise 161 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.