İstanbul'un enflasyonu açıklandı

İTO kasım ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.



Ekim ayına göre kıyafet fiyatlarında yüzde 5,65, konut ve kira fiyatlarındaysa yüzde 5,25 artış var.

Kurumun raporuna göre ücretliler için İstanbul'da yaşam bedeli bir önceki aya göre yüzde üçten fazla arttı. Bir önceki yıl aynı dönemde yüzde 73,89 olan yıllık enflasyonsa yüzde 57,99'da kaldı.



Toptan eşya fiyatlarıysa bir önceki aya göre yüzde 2,68 zamlandı. Fiyat artışı bir önceki yıla göreyse 22,35 puan azalarak yüzde 42,72 ölçüldü.



İstanbul'da fiyat artışından en çok etkilenen yaşam maliyetleri içinde gıda grubu da üçüncü sırada yer aldı.

Bir önceki aya göre gıda fiyatları yüzde üçten fazla arttı. Ev eşyası ile sağlık ve kişisel bakım harcamalarında da fiyatlar artarken, kültür, eğtim ve eğlence grubunda yüzde 1,27'lik düşüş tespit edildi.



İstanbul Ticaret Odası'nın araştırmasında toptan eşyada ise en çok artış hammadde grubunda gerçekleşti.

Fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 8'in üstünde zamlandı. İnşaat malzemelerinde de enflasyon oranı yüzde beş buçuğa yakın ölçüldü.

